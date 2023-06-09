Стало известно, какую цель должен был поразить беспилотник в Воронеже Взорвавшийся в Воронеже беспилотник мог лететь на военный завод или на аэродром «Балтимор»

Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотник, врезавшийся в дом а Воронеже, мог лететь в сторону аэродрома «Балтимор». Но по пути он сбился с курса и залетел в квартиру жилого дома.

Источник Telegram-канала SHOT сообщает другую версию произошедшего: упавший в Воронеже беспилотник летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Его начали глушить устройством радиоэлектронной борьбы, дрон сбился с курса и влетел в дом. БПЛА шел на высоте 200 метров. Его размах крыльев — 1,5 метра.

Атака дрона на жилой многоэтажный дом в Воронеже была подтверждена губернатором региона Александром Гусевым. По последним данным от него, в результате атаки пострадали три человека. Они получили незначительные осколочные ранения.