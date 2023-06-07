NBC: атака дронов в Москве была нацелена на дома разведчиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия попадания дрона в жилой дом на Профсоюзной

Несколько источников американского телеканала NBC сообщили, что атака беспилотников в Москве 30 мая, вероятнее всего, была нацелена на дома сотрудников российской разведки. Среди этих источников называются высокопоставленный американский чиновник и сотрудник конгресса. Издание сообщает, что по крайней мере один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской Службой внешней разведки.

Это не было какой-то случайной атакой на богатый пригород. Удар попадает в самую сердцевину элементов психологической войны российско-украинского конфликта, который впервые достигает районов Москвы, — говорит Эрик Левеск, главный операционный директор и соучредитель Strider Technologies.

По данным Strider Global Intelligence, здание принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, которая находится в ведомстве СВР.

Утром 30 мая украинские дроны атаковали разные районы Москвы и Подмосковья. Несколько БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. Следственный комитет возбудил дело о террористическом акте. Эксперты не исключают, что в будущем ВСУ могут организовать более масштабное нападение дронов на столичный регион.

Осведомленные о данных американской разведки источники утверждают, что Украина создала внутри России сеть агентов, которые занимаются диверсиями, и начала предоставлять им дроны для атак.