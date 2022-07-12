Стало известно, какой туризм в Крыму может стать внесезонным Доцент КФУ Вахрушев: экотуризм в Крыму позволит не привязываться к времени года

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В Крыму стоит развивать экотуризм, который может стать внесезонным, сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев, передаёт «МК в Крыму». Например, в Байдарской долине популярен гостевой дом «Узунджа», а на берегу горной реки Бурульча путешественников привлекают экологический и активный туризм в усадьбе «Розенталь».

Для нового типа туриста, лиц духовного развития, действительно менее важен комфорт, поскольку они едут на полуостров за пейзажным ресурсом и местами для медитации. Часто учитывается лишь то, что люди приезжают за самобытным отдыхом, но, находясь в экологически чистом районе, они также хотят получить комфорт и сервис, — сказал Вахрушев.

Он добавил, что экотуризм сохраняет естественные ландшафты и увеличивает экономику популярных у путешественников мест.

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков ранее назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой». Таким образом он отреагировал на слова вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей. По мнению регионального чиновника, подобные туристы краю не нужны.