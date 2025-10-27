Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом

У учительницы физкультуры, которая была задушена в Оренбургской области, был конфликт с ее вероятным убийцей, заявила NEWS.ru соседка педагога. По ее словам, несмотря на регулярные стычки, финал этой вражды стал для всех полной неожиданностью и потрясением.

[Задушенная учительница и ее вероятный убийца] были соседями и конфликтовали уже не первый раз, но мы все равно в шоке, что все закончилось убийством. Он действительно психически болен, всегда был странным и нелюдимым. Прожил всю жизнь с мамой, недавно она умерла из-за болезни. А с [задушенной учительницей] Мариной у них всегда не ладилось. Он ее то в убийстве собаки обвинял, то еще что-то. Очень жаль ее, она была очень хорошей женщиной, 20 лет проработала в одном месте. Отзывчивая, понимающая. Мальчонка у нее остался один, настоящая трагедия, — рассказала соседка убитой.

Ранее сообщалось, что учителя физкультуры гимназии в оренбургском городе Бугуруслане убили в собственной машине. По предварительным данным, 42-летний подозреваемый задушил женщину днем на оживленной улице и попытался инсценировать ДТП. Выяснилось, что он состоит на психиатрическом учете.