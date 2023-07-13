Стали известны подробности покушения на беременную девушку на Колыме Подростки на Колыме разыграли спектакль с «шантажистом» ради убийства своей беременной подруги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Магаданской области беременная девушка Виктория Рябинкина, выжившая после падения с моста, откуда ее скинули друзья, рассказала в беседе с KP.RU, что все произошло из-за необходимости выполнять некие задания, которые им давал анонимный шантажист. Как пишет издание, на самом деле всю историю с шантажом придумали друзья пострадавшей, рассчитывая на ее смерть и завладение ее деньгами.

По словам Виктории, в конце мая ее знакомый Иван рассказал, что якобы задолжал некую сумму, за которую ему угрожали убийством. Как заявил молодой человек, чтобы спастись, ему, Виктории и их подруге Арине нужно было выполнять разнообразные странные задания от «анонима».

Мне сразу показалось это странным. Я говорила, что это все вранье. В какой-то момент стало казаться: «А вдруг ему правда угрожают», поэтому согласилась выполнять эти задания, потому что боялась за друзей. <...> В полицию идти было запрещено, вообще рассказывать кому-то об этом было нельзя, — рассказала потерпевшая.

Как пишет издание, в ходе выполнения заданий у девушки отобрали ее телефон, оставив без связи. Апофеозом «квеста» стало задание покрутить Вику на мосту через реку Ола, снять это на видео и отправить «шантажисту». По словам девушки, она устала от происходящего и согласилась, чтобы побыстрее закончить все это. На мосту парень поднял девушку и сбросил в реку. Как выяснили следователи, Иван и Арина хотели обставить гибель подруги как суицид. С телефона жертвы они разослали знакомым соответствующее сообщение.

Однако Виктория смогла выжить, при этом не получив серьезных травм, пишет издание. Крики девушки услышал мужчина, рыбачивший неподалеку. Он вытащил Викторию на берег, вызвал скорую и полицию.

Ивана и Арину задержали, они признали вину, рассказав, что никакого шантажиста не было, и весь спектакль был разыгран для того, чтобы завладеть деньгами Виктории. Заведено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное в отношении женщины, беременной, заведомо для виновного, из корыстных побуждений. Учитывая, что Иван и Арина несовершеннолетние, им может грозить до 7,5 года лишения свободы.