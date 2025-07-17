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17 июля 2025 в 21:35

В Котельниках девушка «выбросила» своего бывшего на помойку

SHOT: в Котельниках девушка отвезла своего бывшего парня на помойку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Котельников прокатила своего бывшего молодого человека на капоте автомобиля и оставила у помойки, сообщил Telegram-канал SHOT. Свидетелями романтической трагедии стали жильцы ЖК, где произошло расставание.

Очевидцы также уточнили, что девушка слегка толкнула мужчину капотом своей иномарки. Местные жители теперь гадают, что натворил молодой человек, отметил SHOT.

Ранее жительница провинции Нонтхабури в Таиланде нашла на помойке 12 млн батов (29 млн рублей). Женщина сообщила, что возвращалась домой с работы около 20:00 (16:00 по московскому времени), когда заметила серый пластиковый контейнер на площадке для мусора.

Также до этого выяснилось, что история с автомобилем Porsche, выброшенным на помойку, оказалась постановочной. Машину на мусорку привезли неизвестные. Они сняли с ней видео и через три дня забрали.

Кроме этого, на свалку в Санкт-Петербурге отправили 150 кг мидий и щупальцев кальмара после проверки одной из организаций. Как оказалось, она торговала морепродуктами без необходимых ветеринарных документов.

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