Стали известны подробности падения подростков с 26-го этажа в Новосибирске Разбившиеся в Новосибирске подростки занимались промышленным альпинизмом по требованию отца

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В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту падения двух братьев-подростков на стройке с высоты 26-го этажа, сообщает «Сиб.фм». Как выяснилось, молодых людей возрастом 15 и 17 лет отправил заниматься промышленным альпинизмом их собственный отец.

Как уточняет издание, трагедия произошла 15 июля на стройке дома № 167 на улице Красный проспект. Установлено, что братья обрабатывали швы в новостройке. В результате падения младший брат погиб на месте почти мгновенно, 17-летний парень госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как рассказал в беседе с изданием руководитель компании, занимающейся промышленным альпинизмом, высотники обязательно должны пройти специальное обучение. Для работы на высоте также нужно получить допуск после прохождения медкомиссии. По его мнению, трагический случай произошел из-за нарушения техники безопасности.

В профессиональных организациях, естественно, к работе на высоте несовершеннолетних не допустят. <...> Возможно, они не пользовались страховкой, то есть висели на одной веревке вместо двух. Второе — они могли неправильно привязать узлы, то есть использовать не те узлы, которые можно использовать на высоте. Третье — они могли привязаться за ненадежное основание, — высказал мнение эксперт.

В мае промышленный альпинист сорвался во время мытья окон на 10-м этаже одного из зданий делового центра «Москва-Сити». Он упал на козырек второго этажа и выжил, несмотря на полученные травмы. Когда мужчина выполнял работу, на уровне 10-го этажа оборвался страховочный трос.