Рабочий выжил после падения с высоты 10-го этажа в «Москва Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве во время мытья окон на 10-м этаже одного из зданий делового центра «Москва Сити» промышленный альпинист сорвался с высоты 40 метров. Пострадавший приземлился на козырек второго этажа и смог выжить, несмотря на полученные травмы, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, 20-летний мужчина чистил окна на 65-этажной башне «Санкт-Петербург». Когда он выполнял работу, на уровне 10 этажа оборвался страховочный трос, из-за чего альпинист сорвался.

Пострадавший был госпитализирован с травмами шеи, головы и ног. На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

В Москве с Останкинской башни ранее упал промышленный альпинист. Мужчина сорвался вниз, когда занимался чисткой кондиционеров перед летним сезоном. Его жизни ничего не угрожало, так как он упал с первого этажа.

7 марта рабочий стройки упал с высоты около восьми метров. Несчастный случай произошел на Кутузовском проспекте в районе бывшего Бадаевского завода. Спасатели достали пострадавшего из котлована. Он был госпитализирован. После падения пострадавший находился без сознания.

В феврале рабочий погиб, упав с высоты внутри башни «Федерация» в «Москва Сити». По предварительной информации, погибший работал электриком. Во время ремонта оборудования ему стало плохо, после чего он сорвался с высоты и умер.