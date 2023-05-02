Человек упал с Останкинской башни в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинская телебашня

В Москве с Останкинской башни упал промышленный альпинист, сообщает канал «360» со ссылкой на свой источник. Точные обстоятельства произошедшего уточняются, но известно, что высота падения была низкой и жизни человека ничего не угрожает.

Падение с высоты произошло на улице Академика Королева 15к1. Информацию о ЧП проверяют экстренные службы, передает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, промышленный альпинист обслуживал кондиционеры перед летним сезоном.

В феврале в Москве погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация» в «Москва-Сити». По предварительной информации, погибший работал электриком и во время ремонта оборудования ему стало плохо, после чего он сорвался с высоты и разбился.

11 апреля сообщалось, что в Москве на коляску с ребенком с парапета упал бездомный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел на Комсомольской площади возле подземного перехода. У ребенка диагностированы различные травмы: черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб брюшной полости.