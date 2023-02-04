Рабочий сорвался с высоты в Москва-Сити и разбился насмерть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Офисные здания делового центра Москва-сити

В Москве погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация» в Москва-Сити, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По предварительной информации, погибший работал электриком и во время ремонта оборудования ему стало плохо, после чего он сорвался с высоты и умер.

Мужчина упал с высоты в башне «Федерация», — сказал источник.

Ранее рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.

В январе этого года два человека пострадали в результате обрушения потолка на керамическом заводе в городе Щелково, расположенном в Московской области. Одному из пострадавших оторвало ногу, его экстренно госпитализировали.

В ноябре 2022 года в республике Марий Эл на стройплощадке жилого дома упал подъемный кран с рабочим внутри. В результате инцидента погиб 49-летний мужчина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В начале января этого года двое рабочих погибли после падения в кипяток в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде. Погибшие оказались сотрудниками АО «Домоуправляющая компания Приокского района». В компании инцидент никак не прокомментировали.