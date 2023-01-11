Рабочему оторвало ногу при обрушении потолка в подмосковном Щелково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали в результате обрушения потолка на керамическом заводе в городе Щелково, расположенном в Московской области, передает РЕН ТВ. Одному из пострадавших оторвало ногу, его экстренно госпитализировали.

Отмечается, что площадь обрушившегося потолка составляла 900 кв. м. Инцидент случился во время ремонтных работ, которые проводила подрядная организация.

По информации телеканала, рабочие должны были укрепить колонну внутри производственного здания. Мужчина, которому оторвало ногу, был госпитализирован, другого на месте происшествия осматривают медики.

В декабре в подмосковном Краснознаменске произошло обрушение строительных лесов, в результате чего пострадали 16 человек. Некоторых рабочих стройки придавило сильно, два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее при обрушении на ТЭЦ в Красноярске пострадали три человека. С высоты шести метров обвалился строящийся электрофильтр: конструкция накрыла строителей. Рабочие получили переломы и ушибы. По факту происшествия следователи начали проверку соблюдения правил безопасности при проведении работ.