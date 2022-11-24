При обрушении на ТЭЦ в Красноярске пострадали три человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске произошло обрушение на ТЭЦ-1. Как сообщает ОТР, с высоты шести метров обвалился строящийся электрофильтр. В результате инцидента пострадали три человека.

По данным издания, конструкция накрыла трех строителей. Рабочие получили переломы и ушибы. По факту происшествия следователи начали проверку правил безопасности при проведении работ.

Ранее произошло ЧП в пятиэтажке на Сахалине. По информации экстренных служб, 19 ноября на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон, из-за чего обрушился целый подъезд. В результате взрыва погибли 10 человек, среди них четыре ребенка. Также два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно. Специалисты приняли решение срочно демонтировать его. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, если этого не сделать, может обрушиться другая часть здания.

После трагедии возбуждено два уголовных дела, они переданы в центральный аппарат Следственного комитета. В Тымовском районе был объявлен траур.