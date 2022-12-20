Число пострадавших при обрушении строительных лесов в Подмосковье возросло 16 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске

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Число пострадавших в результате обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске выросло до 16 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. По данным агентства, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Травмы при обрушении строительных лесов получили 16 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Десять человек отпущены на амбулаторное лечение, — сказал собеседник агентства.

Об инциденте стало известно накануне. 19 декабря региональные экстренные службы сообщали о десяти пострадавших, из которых двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Что стало причиной ЧП, выясняют правоохранительные органы.

Ранее при обрушении на ТЭЦ в Красноярске пострадали три человека. С высоты шести метров обвалился строящийся электрофильтр: конструкция накрыла строителей. Рабочие получили переломы и ушибы. По факту происшествия следователи начали проверку соблюдения правил безопасности при проведении работ.