Десять человек пострадали в Подмосковье при обрушении строительных лесов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Краснознаменске произошло обрушение строительных лесов. В результате пострадали десять человек, передает РИА Новости, ссылаясь на информацию от региональных экстренных служб. Один из очевидцев ЧП заснял последствия инцидента на камеру. Отмечается, что некоторых рабочих стройки придавило довольно сильно. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Произошло обрушение строительных лесов на доме № 19 на улице Краснознаменная в Краснознаменске, — отметили в экстренных службах.

Всех пострадавших доставили в Одинцовскую городскую клиническую больницу. Два человека из десяти были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее электричка загорелась на подмосковной станции Воскресенск Большого кольца Московской железной дороги. Очевидцы опубликовали видео, на котором показано, как мужчины пытаются потушить пожар с помощью огнетушителей в задымленном вагоне.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание, по данным источника, потушили на месте, помощь оперативных служб не понадобилась.