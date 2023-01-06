Ni Mash: двое рабочих погибли, упав в кипяток в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое рабочих погибли после падения в кипяток в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде, сообщает Ni Mash. По данным Telegram-канала, погибшие оказались сотрудниками АО «Домоуправляющая компания Приокского района». В компании инцидент никак не прокомментировали.

В источнике уточнили, что рабочие прибыли по вызову на Азовскую улицу ночью в связи с сообщением об аварии. Мужчины начали спускаться в подвал дома, чтобы перекрыть задвижку, однако старая лестница не выдержала тяжести. В результате рабочие упали в кипяток, получив ожоги, не совместимые с жизнью.

В декабре в Новосибирске мужчина заживо сварился в наполненной кипятком яме, в которую упал, возвращаясь домой. Тело 37-летнего гражданина нашли 8 декабря в яме с кипятком в Кировском районе на улице Тульской. Предположительно, 6 декабря, когда мужчина перестал отвечать на звонки друзьям, он сорвался с самодельной переправы, возвращаясь из магазина с продуктами.

Накануне при пожаре на тракторном заводе «Беларусь-МТЗ» в Санкт-Петербурге погибли два человека. Гендиректор предприятия Владислав Секержицкий пообещал помочь семьях погибших. Он отметил, что причина пожара пока не ясна. Секержицкий также не стал оценивать убытки, причиненные заводу в результате возгорания, так как на месте еще работают пожарные.