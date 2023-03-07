Рабочий упал с высоты восьми метров на стройке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Кутузовском проспекте на стройке в районе бывшего Бадаевского завода рабочий упал с высоты около восьми метров, сообщают в Главном управлении МЧС России по Москве. Как рассказали в ведомстве «360», на место происшествия выехали спасатели, устанавливаются все детали произошедшего.

Заявку получили, пока проверяем информацию, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, с высоты около 8-10 метров из пятиэтажного разноуровневого здания в котлован упал мужчина 1993 года рождения. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранители. Спасатели достали пострадавшего из котлована, он находился без сознания. Мужчина был госпитализирован, о его состоянии на данный момент неизвестно.

В Москве ранее погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация» в «Москва-Сити». По предварительной информации, мужчина работал электриком, во время выполнения работ он почувствовал себя плохо.

В августе 2022 года рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.