Стали известны подробности о полицейском, зарезавшем парня бывшей девушки Убивший парня бывшей девушки полицейский в Ленобласти неделю был в запое из-за расставания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейского, убившего бойфренда своей бывшей девушки Любови в Ленинградской области, зовут Дмитрий Саяпин, сообщает Telegram-канал SHOT. Выяснилось, что до этого Саяпин встречался с Любовью пять лет. Они расстались неделю назад, мужчина переехал от девушки в другую квартиру.

Также стало известно, что Саяпин все это время находился в запое. В день, когда он ворвался в квартиру Любови, с ним был знакомый. Этот знакомый удерживал девушку, когда полицейский наносил удары ножом Илье, новому парню его экс-возлюбленной. Последний скончался до прибытия скорой помощи.

Уточняется, что полицейский до сих пор не задержан. В СМИ был опубликован портрет подозреваемого.

ЧП произошло в городе Кудрово. Начато уголовное разбирательство по статье УК «Убийство».

Ранее 31-летний читинец убил 35-летнюю девушку, с которой ранее был в отношениях. Свидетелем убийства стала подруга погибшей. Она вышла с девушкой из подъезда, возле которого ее ожидал бывший парень. Подруга пыталась заступиться за девушку, но мужчина продолжал избивать ее кулаками и наносить удары ножом. После этого он покинул место преступления и покончил с собой.