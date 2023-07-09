Полицейский в Ленобласти избил бывшую и зарезал ее нового избранника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кудрово Ленинградской области задержан сотрудник полиции, которого подозревают в убийстве партнера бывшей девушки, передает Telegram-канал Mash на Мойке. По данным канала, 28-летний подозреваемый вломился в квартиру 27-летней экс-партнерши, избил ее, а затем нанес множественные удары ножом ее новому любовнику.

Прибывшие на место убийства медики смогли лишь констатировать смерть. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Великом Новгороде сотрудники правоохранительных органов нашли на балконе дома убитую 23-летнюю девушку. Тело убитой было спрятано в обернутой целлофаном бочке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Хозяина квартиры ищут.

До этого в Чите 31-летний местный житель убил 35-летнюю девушку, с которой ранее был в отношениях. После этого он покинул место преступления и покончил с собой. Свидетелем убийства стала подруга погибшей. Она вышла с девушкой из подъезда, возле которого ее ожидал бывший парень. Подруга пыталась заступиться за девушку, но мужчина продолжал избивать ее кулаками и наносить удары ножом.