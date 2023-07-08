Житель Великого Новгорода убил девушку и спрятал ее тело в бочке

В Великом Новгороде сотрудники правоохранительных органов нашли на балконе дома убитую 23-летнюю девушку, сообщает в Telegram пресс-служба управления СК по Новгородской области. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органов, тело девушки было спрятано в завернутой целлофаном бочке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Хозяина квартиры ищут.

7 июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки, 2000 года рождения с признаками насильственной смерти. <...> По данному факту следственным отделом по городу Великий Новгород возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении СК.

По данным собеседника РИА Новости, тело девушки было найдено после того, как ее мать написала заявление в полицию об исчезновении дочери. Ее тело было обнаружено в квартире, в которой она проживала в последнее время. По данным Telegram-канала «112», убийцей девушки стал ее 23-летний возлюбленный. По словам авторов, в один из дней он принес домой бочку и рассказал девушке, что будет использовать ее для химудобрений. 7 июля он убил возлюбленную, спрятал тело в бочке и сбежал с места преступления. Его до сих пор ищут.

Ранее сообщалось, что в Чите 31-летний местный житель убил 35-летнюю девушку, с которой ранее состоял в отношениях. После он покинул место преступления и покончил с собой. Свидетелем убийства стала подруга погибшей. Она вышла с девушкой из подъезда, возле которого ее ожидал бывший парень. Подруга пыталась заступиться за девушку, но мужчина продолжал избивать ее кулаками и наносить удары ножом.