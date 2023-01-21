Стали известны подробности о пассажирах, попавших в аварию на шаре в Сочи Семья, застрявшая в горах Сочи на шаре, отмечала день рождения матери

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Семейство, которое сегодня попало в аварию на воздушном шаре в сочи, отмечало таким образом день рождения матери, передает Telegram-канал Kub Mash. Родители, двое детей в возрасте 8 и 10 лет и пилот застряли в деревьях на горной местности, но спустя время их вызволили из ловушки сотрудники МЧС.

На поиск родителей и пилота из застрявшей пятерки спасателям пришлось потратить некоторое время, а дети были обнаружены на месте происшествия. Никто из путешественников не пострадал, но все сильно замерзли за время ожидания спасателей.

Инцидент произошел на Семиглавой горе. Все пострадавшие благополучно улетели с сотудниками МЧС на базу.

Пилота летательного средства опрашивает полиция. О начале уголовного или административного разбирательства не сообщается.

Ранее сообщалось, что на острове Бали в Индонезии автомобиль с тремя российскими туристами упал в 25-метровый овраг. На дороге с уклоном водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов. Люди выжили и были доставлены в больницу с легкими травмами.