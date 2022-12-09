Названа основная версия пожара в ТЦ «Мега Химки» Пожар в ТЦ «Мега Химки» мог возникнуть из-за сварочных работ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Пожар в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию, сообщили ТАСС в экстренных службах. Источник рассказал, что рабочие покинули здание во время пожара, не сумев потушить его. По его словам, после ликвидации огня специалисты проведут доскональную пожарно-техническую экспертизу.

Обстоятельства возникновения пожара установлены. Он начался в пристройке к OBI, которая была на реконструкции, во время сварочных работ. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь, — сказал собеседник агентства.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» около шести утра. В тушении были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. Кровля загорелась на площади 150 метров. На данный момент пожар локализован на площади 7000 кв. м. Как сообщают в МЧС, в результате погиб один человек — охранник ТЦ. К тушению огня планируют привлечь авиацию.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что пожар мог возникнуть в результате поджога.