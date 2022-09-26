Стала известна личность устроившего стрельбу в военкомате под Иркутском Baza: стрельбу в военкомате под Иркутском устроил безработный местный житель

Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу в военном комиссариате Усть-Илимска Иркутской области, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, им оказался Руслан Зинин.

Мужчине исполнилось этим летом 25 лет. Известно, что проживает он в Усть-Илимске, не работает. Информация об образовании не уточняется.

Сообщается, что в ближайшее время его допросят, после чего Зинину предъявят обвинения. Кроме того, мужчину ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее стало известно, что в Усть-Илимске мужчина открыл огонь в военкомате. По неподтвержденным данным, в результате стрельбы был ранен военный комиссар.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения объявил частичную мобилизацию в России. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.