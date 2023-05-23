Спецслужбы проверяют информацию о крушении Ми-8 под Белгородом Baza: спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета Ми-8 в Белгородской области

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета Ми-8 в Белгородской области. По его данным, крушение могло произойти ночью в районе села Козинка вблизи российско-украинской границы, где велись бои с диверсантами ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным Baza, спецслужбы также выясняют принадлежность вертолета, который мог упасть под Белгородом. Отмечается, что днем 22 мая также проводилась проверка сообщения о крушении Ми-8 в районе населенного пункта Прохоровка, что расположен в 100 километрах от границы с Украиной. О происшествии в экстренные службы сообщил подросток, утверждавший, что он видел, как падал горящий вертолет. Спасатели обследовали три поля в районе предполагаемого места аварии, но ничего не обнаружили. Информация не подтвердилась. Минобороны РФ не комментировало эти сообщения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее ввел в регионе режим контртеррористической операции (КТО). Он пояснил, что решение принято в целях обеспечения безопасности граждан, это предполагает введение специальных мер усиленного контроля на территории субъекта, начиная от проверки документов, удостоверяющих личность.