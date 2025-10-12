Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 08:41

Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи в тайге под Красноярском

Под Красноярском обследовали пещеру в поисках семьи Усольцевых

Фото: t.me/krksledkom*

Красноярские спасатели обследовали труднодоступную пещеру в поисках пропавших в тайге супругов Усольцевых и их пятилетней дочери, сообщили в краевом учреждении «Спасатель». Там отметили, что к дальнейшим поискам будут допущены только люди со спецподготовкой по альпинизму, поскольку погодные условия стремительно ухудшаются.

Краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка, — сказано в публикации.

28 сентября 2025 года супруги вместе с пятилетней дочерью направились в туристический поход в направлении Кутурчинского белогорья. Затем связь с ними оборвалась, спустя двое суток сын женщины обратился в полицию.

До это стало известно, что территория, на которой был зафиксирован сигнал мобильного телефона Усольцева, не была обследована. В СК отметили, что данный участок расположен в противоположном направлении от поселка Кутурчин по отношению к основной зоне поиска.

Тем временем Следственный комитет опубликовал видео с места поисков семьи Усольцевых, которая пропала почти две недели назад в тайге в Красноярском крае. Судя по кадрам, местность покрылась снегом. На видео запечатлен оперативный штаб, откуда координирует поисковую операцию. Группы работают и на земле, и с воздуха. В поисковой операции используются дроны. Также привлечены кинологи с собаками, которые прочесывают местность.

Красноярский край
спасатели
поиски
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С кислинкой и витаминами: сохраняем клюкву для зимних застолий
ИИ помогает мошенникам обманывать близких военнослужащих
Появились кадры с полностью сгоревшим ТЦ в Донецке после удара ВСУ
ВСУ приняли экстренные меры в Покровске из страха перед ВС России
Мошенники используют Telegram-боты для кражи денег россиян
Трамп похвастался внучке прекращением семи войн
Песня спасла жизнь заблудившейся пенсионерке
Депутат-прогульщик незаконно завладел участками благодаря дружбе с судьями
«Ларгус» перевернулся и убил троих
Стало известно, что в ВСУ собираются делать с неугодными офицерами
В Египет за 30 тысяч: как отдохнуть дешево зимой-2025/26, горящие туры
«Китай неизбежно ответит»: профессор о запрете США пролетать над Россией
В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от редкой кишечной инфекции
В России подешевела красная икра
Опрос показал количество украинцев, готовых вернуться домой
Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи в тайге под Красноярском
С арестованного блогера принудительно взыщут долги
Как починить газонокосилку самому: причины поломок и их устранение
На Украине подсчитали уклонистов
Волшебные белорусские пирожки — тают во рту! Готовим колдуны с картошкой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.