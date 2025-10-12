Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи в тайге под Красноярском Под Красноярском обследовали пещеру в поисках семьи Усольцевых

Красноярские спасатели обследовали труднодоступную пещеру в поисках пропавших в тайге супругов Усольцевых и их пятилетней дочери, сообщили в краевом учреждении «Спасатель». Там отметили, что к дальнейшим поискам будут допущены только люди со спецподготовкой по альпинизму, поскольку погодные условия стремительно ухудшаются.

Краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка, — сказано в публикации.

28 сентября 2025 года супруги вместе с пятилетней дочерью направились в туристический поход в направлении Кутурчинского белогорья. Затем связь с ними оборвалась, спустя двое суток сын женщины обратился в полицию.

До это стало известно, что территория, на которой был зафиксирован сигнал мобильного телефона Усольцева, не была обследована. В СК отметили, что данный участок расположен в противоположном направлении от поселка Кутурчин по отношению к основной зоне поиска.

Тем временем Следственный комитет опубликовал видео с места поисков семьи Усольцевых, которая пропала почти две недели назад в тайге в Красноярском крае. Судя по кадрам, местность покрылась снегом. На видео запечатлен оперативный штаб, откуда координирует поисковую операцию. Группы работают и на земле, и с воздуха. В поисковой операции используются дроны. Также привлечены кинологи с собаками, которые прочесывают местность.