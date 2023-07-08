Спасатели нашли седьмого пропавшего в Бурятии туриста

Фото: Global Look Press

МЧС России

Сотрудники МЧС нашли седьмого туриста, пропавшего во время сплава на катамаранах по реке Снежной в Бурятии, сообщает пресс-служба российского ведомства. Мужчину доставили в поселок Новоснежная Иркутской области.

Борт Ми-8 снова вылетел в район поисков. Еще одну туристку до сих пор не могут найти. Спасательные службы продолжают искать женщину.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о пяти пропавших туристах из Новосибирска во время сплава по реке Снежная. Они перевернулись на катамаранах во время прохождения каньона. Позже канал уточнил, что всего туристов было восемь. Трое из них самостоятельно выбрались на берег, а остальных унесло течением.

До этого спасателям удалось найти пятерых пропавших человек. Двоих мужчин удалось обнаружить, благодаря ракетнице, которую они запустили, увидев вдали вертолет МЧС. До пострадавших пришлось добираться пешком. Позже нашли еще трех туристов.

Следственный комитет по Иркутской области начал проверку по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Кроме того, разбирательство начала бурятская прокуратура. Как сообщается, во время сплава по реке Снежная перевернулись четыре катамарана с новосибирскими туристами.