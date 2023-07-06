Пять туристов из Новосибирска пропали во время сплава по реке Mash: пять туристов из Новосибирска пропали без вести в Бурятии во время плавания на катамаранах

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Пять туристов из Новосибирска пропали без вести в Бурятии во время сплава по реке Снежная, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что они перевернулись на катамаранах в тот момент, когда проходили каньон.

Как отмечает канал, всего было восемь туристов. Трое из них смогли выбраться на берег, остальных унесло течением.

Telegram-канал Baza добавил, что по реке сплавлялись четыре катамарана. Спасателям удалось найти один катамаран, однако людей на нем не было. Поисковая операция продолжается.

Ранее два катамарана перевернулись во время сплава по реке Кубань в Карачаево-Черкесии, в результате чего один человек погиб. Группа туристов из 14 человек отправилась самостоятельно в водный поход по реке на двух катамаранах. При этом они не зарегистрировались в МЧС. Часть выбравшихся на берег туристов были доставлены в больницу в Карачаевске для обследования. В поисках пропавшего были задействованы спасатели и местные жители.

До этого катамаран «Москва» с пассажирами, шедший из Владивостока на остров Попова, сел на мель в проливе Старка возле острова Русский. По имеющимся данным, на борту находились 174 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших не было.