Катамаран с пассажирами сел на мель во Владивостоке Пассажирский катамаран сел на мель у острова Русский во Владивостоке

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Катамаран «Москва» с пассажирами на борту, шедший из Владивостока на остров Попова, сел на мель в проливе Старка возле острова Русский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города. По имеющимся данным, на борту находятся 174 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

Катамаран «Москва» в условиях сильного тумана сел на мель в районе пролива Старка. Как уточнили в управлении транспорта, судно не повреждено. В район происшествия двигаются судно «Лотос» и баржа, — рассказал представитель мэрии.

Он также добавил, что после того, как все пассажиры пересядут на другой транспорт, катамаран начнут снимать с мели.

Известно, что утром на острове Русский стоял туман. Предположительно, катамаран сел на мель в нескольких десятков метров от берега.

Ранее сообщалось, что 1 сентября танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале. В этой связи навигация в канале была приостановлена.

В марте 2021 года Суэцкий канал оказался полностью заблокирован, когда сел на мель контейнеровоз Ever Given. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов. Управление Суэцкого канала назвало косвенным виновником инцидента капитана контейнеровоза.