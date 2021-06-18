Турист погиб во время сплава в Карачаево-Черкесии

Два катамарана перевернулись во время сплава по реке Кубань в Карачаево-Черкесии, в результате чего один человек погиб, ещё одного ищут. Об этом сообщил РИА Новости глава региона Рашид Темрезов.
Он рассказал, что группа туристов из 14 человек отправилась самостоятельно в водный поход по реке на двух катамаранах. При этом они не зарегистрировались в МЧС.
Во время сплава катамараны перевернулись. 12 человек выбрались. <…> К сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы, — написал Темрезов в своём аккаунте в Instagram.