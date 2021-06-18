Турист погиб во время сплава в Карачаево-Черкесии

https://static.news.ru/photo/bbe92632-d044-11eb-b5c6-96000091f725_660.jpg Фото: rashidtemrezov/instagram.com

Два катамарана перевернулись во время сплава по реке Кубань в Карачаево-Черкесии, в результате чего один человек погиб, ещё одного ищут. Об этом сообщил РИА Новости глава региона Рашид Темрезов.

Он рассказал, что группа туристов из 14 человек отправилась самостоятельно в водный поход по реке на двух катамаранах. При этом они не зарегистрировались в МЧС.

Во время сплава катамараны перевернулись. 12 человек выбрались. <…> К сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы, — написал Темрезов в своём аккаунте в Instagram.

Он добавил, что часть выбравшихся на берег туристов доставлены в больницу в Карачаевске для обследования. В поисках пропавшего задействованы спасатели и местные жители, создан оперативный штаб.

Темрезов заявил, что держит ситуацию под контролем. Он также призвал туристов регистрироваться в МЧС, если они планируют туристические маршруты, в том числе по горным рекам.

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