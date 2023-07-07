Стала известна судьба пяти пропавших в Бурятии туристов Пропавших в Бурятии пятерых туристов нашли спасатели МЧС

Фото: 03.mchs.gov

В Бурятии спасатели МЧС нашли пятерых туристов, потерявшихся накануне во время сплава на катамаранах по реке Снежной, передает Telegram-канал Bobr Mash. Утром 7 июля двоих пропавших мужчин удалось найти, когда они посигналили ракетницей, заметив вдали вертолет спасательных служб.

Позже были найдены еще три человека. Все они живы, утверждает Telegram-канал. В то же время МЧС региона пока не подтверждало информацию о нахождении еще трех человек. По данным ведомства, поиски продолжаются, пресс-служба опубликовала момент обнаружения двоих туристов в официальном Telegram-канале.

До этого Следственный комитет по Иркутской области начал проверку по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Также разбирательство было организовано бурятской прокуратурой. Известно, что во время сплава перевернулись четыре катамарана. Все туристы — жители Новосибирска.

5 июля в Иркутской области двое туристов отправились кататься на байдарке и резиновой лодке по озеру Байкал и попали в шторм. Одного из них спасатели нашли дрейфующим в 2 км от берега. Мужчина был жив, но промок и сильно замерз. Его передали медикам для оказания помощи. Второго туриста обнаружить не удалось.