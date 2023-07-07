Двух из пяти пропавших в Бурятии туристов нашли живыми

Фото: МЧС РФ

Спасатели нашли живыми двух из пяти туристов, которые пропали накануне в Бурятии во время сплава по реке Снежной, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Поиски еще трех человек продолжаются.

Двое туристов из пяти пропавших найдены живыми. Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что туристы услышали летящий вертолет и подали сигнал с помощью ракетницы. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения людей и направляются к ним пешком.

Всего в сплаве участвовали восемь туристов на четырех катамаранах. При прохождении каньона суда опрокинулись и люди оказались в воде. Три человека сумели выбраться на берег, а остальных унесло течением.

5 июля в Иркутской области двое туристов отправились кататься на байдарке и резиновой лодке по озеру Байкал и попали в шторм. Одного из них спасатели нашли дрейфующим в 2 км от берега. Мужчина был жив, но промок и сильно замерз. Его передали медикам для оказания помощи. Второго туриста обнаружить не удалось.