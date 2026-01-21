В российском регионе силовики получили льготную землю без очереди Сотрудники СК в Иванове без очереди получили участки для многодетных семей

Сотрудники судебной системы Ивановской области, Следственного комитета России и одного из профильных органов исполнительной власти получили земельные участки для многодетных семей без очереди, сообщили в прокуратуре региона. Площадь незаконно полученных земельных наделов составляет почти 3000 квадратных метров. На момент их предоставления кадастровая стоимость оценивалась примерно 1 млн рублей.

В числе получивших землю — сотрудники СК РФ и судебной системы Ивановской области, а также одного из профильного органа исполнительной власти субъекта. Участки расположены недалеко от областного центра — деревни Зеленый городок, Говядово, Семеновское, — заявили в правоохранительных органах.

Ранее прокуратура помогла двум сиротам из Прикамья получить полагающееся им жилье после семи лет ожидания. Восстановить свои права молодые люди смогли только через судебное разбирательство. Жители Краснокамска были вынуждены проживать у родственников и знакомых. Они не получили полагающееся им жилье, несмотря на то что состояли на соответствующем учете.

До этого сообщалось о задержании начальника управления по демографической политике мэрии Новосибирска Александра Лаухина. Его задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконном обогащении. По предварительной информации, дело связано с квартирами, которые были предназначены для детей-сирот.