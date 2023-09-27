Сотрудника полиции убили при перестрелке в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли и еще несколько ранены в результате перестрелки, которая произошла около 17:30 в селе Леваши, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Дагестан. По предварительным данным, среди жертв есть сотрудник полиции.

Участники перестрелки скрылись с места происшествия на четырех автомобилях: Lexus LX 570, Lada Vesta, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200. Полиция начала расследование инцидента и объявила в розыск подозреваемого в преступлении — Гусенгаджиева Багаудина Магомедовича 1997 года рождения, жителя селения Леваши.

Как уточнил Telegram-канал «112», нападение произошло на окраине села Леваши. Преступники зажали на машинах сотрудников полиции и расстреляли их. Полицейские открыли ответный огонь. Когда их окружили, они ехали сдавать оружие после занятия по огневой подготовке. РИА Новости передает, что убитый полицейский пытался примирить конфликтующих молодых людей.

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