СКР и МВД начали проверку в отношении сотрудниц после дебоша в ресторане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморье управления СКР и МВД начали проверку в отношении своих сотрудниц, устроивших скандал в ресторане, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушки оскорбляли охранников и грозили им задержанием из-за того, что те отказались впустить их в заведение.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. Канал уточняет, что дебош в заведении под названием «Малибу» устроили сестры-близнецы Виктория Исайкина и Наталья Зубрилина. Первая является начальником территориального отдела следственного управления СКР по региону, вторая возглавляет отделение экономической безопасности и противодействия коррупции МО «Большекаминский».

Охрана заведения не впустила сестер, сославшись на то, что они находятся в состоянии опьянения и ведут себя неадекватно. В ответ одна из них предъявила служебное удостоверение и попыталась надавить на охранников.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы мужчина «с внешними признаками опьянения» устроил дебош в бизнес-центре. После того как его отказались впустить в здание, он стал вести себя агрессивно и выкрикивать угрозы. Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина успел скрыться, но вскоре его нашли и задержали.