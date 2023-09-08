В бизнес-центре в Москве мужчина устроил дебош Мужчина устроил дебош в бизнес-центре на Варшавском шоссе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина с «внешними признаками опьянения» устроил дебош в бизнес-центре на юге Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. По ее данным, злоумышленник вел себя агрессивно и выкрикивал угрозы.

В пресс-службе агентству пояснили, что полицейские района Чертаново Северное 7 сентября получили сообщение о «противоправных действиях гражданина в одном из административных зданий» столицы. Он требовал пропустить его дом, а после отказа «начал вести себя агрессивно, высказывая угрозы».

После вызова сотрудников полиции мужчина поспешил скрыться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний приезжий. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 4 августа сотрудника аутсорсинговой компании из Москвы задержали при попытке проникнуть в посольство США на Новинском бульваре. В момент задержания 31-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался перелезть через забор, чтобы попасть на территорию американского посольства. Ему не удалось этого сделать благодаря оперативной реакции охраны.