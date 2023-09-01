«Фак ю!»: на территории посольства США в Москве задержали дебошира На территории посольства США в Москве силовики задержали агрессивного мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На территории посольства США в Москве задержали агрессивного мужчину, передает Telegram-канал «Подъём». Инцидент произошел 31 августа. На опубликованных кадрах задержания мужчина, которого ведут под руки, громко ругается на английском.

4 августа сотрудника аутсорсинговой компании из Москвы задержали при попытке проникнуть в посольство США на Новинском бульваре. В момент задержания 31-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попытался перелезть через забор, чтобы попасть на территорию американского посольства. Ему не удалось этого сделать благодаря оперативной реакции охраны.

Ранее сотрудники полиции Кемеровской области задержали 25-летнего дебошира, попытавшегося проникнуть в здание школы села Красулино. Мужчина был вооружен пневматической винтовкой Иж-60. Он направил оружие на вахтершу, однако никаких требований выдвинуть не смог. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Ранее он уже был судим.

В Белгороде были задержаны двое мужчин, попытавшихся проникнуть на крышу многоэтажного дома с муляжами оружия. Они успели выломать дверь на техническом этаже. Мотивы задержанных неизвестны.