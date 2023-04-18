Мужчина с винтовкой пытался проникнуть в школу в Кемеровской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина с винтовкой пытался проникнуть в школу в селе Красулино Кемеровской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, он направил дуло пневматической винтовки Иж-60 на вахтершу, однако выдвинуть требования не смог, так как из-за сильного опьянения не смог ничего сказать.



SHOT пишет, что 25-летнего дебошира задержала полиция, выясняются мотивы его поступка. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», жителю Кемеровской области грозит до семи лет лишения свободы.

4 октября в городе Междуреченске Кемеровской области задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детского сада. Информация о нахождении вооруженного и, предположительно, пьяного мужчины у школы № 26 и детского сада «Ромашка» появилась сначала в соцсетях, а затем поступила в полицию. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов мужчина успел сделать несколько выстрелов.

По словам социального психолога Алексея Рощина, основными причинами школьного шутинга являются травля и буллинг. Он подчеркнул, что в России в целом сейчас нагнетается нетерпимость, в результате люди со слабой психикой не выдерживают.