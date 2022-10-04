Россиянина задержали за стрельбу у школы и детсада В Кемеровской области задержали россиянина за стрельбу у школы и детсада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Междуреченске Кемеровской области задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детского сада. Изъятое у него оружие отправлено на экспертизу, полиция проводит проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Информация о нахождении вооруженного и, предположительно, пьяного мужчины у школы № 26 и детского сада «Ромашка» появилась сначала в соцсетях, а затем поступила в полицию. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов на место происшествия мужчина успел сделать несколько выстрелов.

Стрелком оказался 30-летний житель одного из домов, расположенных по соседству. Полицейские изъяли у него охолощенное оружие, которое, по предварительным данным, непригодно для стрельбы боевыми патронами. Задержанный заявил, что купил его в качестве игрушки в интернет-магазине.

26 сентября в Ижевске местный житель Артем Казанцев устроил стрельбу в школе № 88, в которой когда-то учился. В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники.

После нападения Казанцев покончил с собой. В его компьютере полиция нашла предсмертную записку. В ней мужчина указал, что готовился к преступлению более года, а также описал алгоритм нелегальной покупки оружия.