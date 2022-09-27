Стало известно содержание предсмертной записки ижевского стрелка SHOT: ижевский стрелок готовился к нападению на школу более года

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

В квартире напавшего на школу № 88 в Ижевске Артема Казанцева прошли обыски, сообщает Telegram-канал SHOT. В ходе оперативных мероприятий была обнаружена предсмертная записка стрелка, в которой он рассказывает о подготовке к стрельбе и своих мотивах.

Ее нашли в компьютере мужчины. В предсмертной записке Казанцев указал, что готовился к преступлению более года. В тексте письма в подробностях описан алгоритм нелегальной покупки оружия. Кроме того, Казанцев рассказал, что тщательно и долго выбирал место для массового убийства. В качестве вариантов стрелок рассматривал детские сады, школы и военкоматы.

Казанцев пояснил в записке, что аполитичен и нерелигиозен. Согласно тексту письма, он якобы чувствовал исключительно ненависть к людям.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, житель Ижевска Артем Казанцев. После нападения он покончил с собой.

В результате стрельбы погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей в больницах Ижевска остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Известно, что на спецборту МЧС перевезут в Москву часть детей, пострадавших в результате стрельбы.

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