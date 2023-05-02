В Белгороде двое мужчин пытались проникнуть на крышу дома с муляжами оружия Baza: в Белгороде задержали двух мужчин с муляжами оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде двое местных жителей пытались залезть на крышу многоэтажного дома с муляжами оружия, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, они взломали дверь на техническом этаже помещения, однако прибывшая вскоре полиция помешала мужчинам, они были задержаны.

По данным Baza, инцидент произошел вечером 30 апреля в многоэтажном жилом доме на улице Макаренко в Белгороде. В публикации говорится, что у задержанных мог быть третий сообщник, которому удалось скрыться. Мотивы правонарушителей устанавливаются.

Ранее Baza сообщала, что около здания Следственного управления МВД по Томской области заложили предмет, похожий на взрывное устройство. По информации источника, перемотанную скотчем коробку с торчащими проводами обнаружили у входа. В ходе осмотра выяснилось, что никаких взрывных веществ в коробке не было, однако там находились различные металлические изделия.