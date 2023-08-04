Пьяный мужчина попытался проникнуть в посольство США в Москве MK.ru: пьяного россиянина задержали при попытке проникнуть в посольство США в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудника аутсорсинговой компании из Москвы задержали при попытке проникнуть в посольство США на Новинском бульваре, сообщает MK.ru со ссылкой на собственные источники. В момент задержания 31-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 августа. Мужчина попытался перелезть через забор, чтобы попасть на территорию американского посольства. Однако ему так и не удалось этого сделать благодаря оперативной реакции сотрудников охраны. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, действиям москвича будет дана правовая оценка.

Ранее сотрудники полиции Кемеровской области задержали 25-летнего дебошира, попытавшегося проникнуть в здание школы села Красулино. Мужчина был вооружен пневматической винтовкой Иж-60. Он направил оружие на вахтершу, однако никаких требований выдвинуть не смог. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Отмечается, что ранее он уже был судим.

В Белгороде были задержаны двое мужчин, попытавшихся проникнуть на крышу многоэтажного дома с муляжами оружия. Они успели выломать дверь на техническом этаже. Мотивы задержанных неизвестны.