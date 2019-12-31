https://static.news.ru/photo/feb66096-2c72-11ea-a242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марем Местоева/ТАСС

Сотрудники полиции, пострадавшие во время нападения боевиков на пост ДПС в Магасе (Ингушетия), остаются в состоянии средней тяжести. Двое нападавших также оказались в лечебном учреждении. Один из них получил серьёзные травмы.

Все раненые находятся в республиканской больнице, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Нападение на пост ДПС произошло 31 декабря 2019 года. В результате инцидента погиб сотрудник полиции и один из злоумышленников. Позже оперативники установили личности атаковавших.

Находящийся в больнице нападавший — некто Имагожев. Убитый непосредственно во время атаки — Мизиев, родственник Магомеда Мизиева, который также погиб, напав на полицейских в 2017 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов обыскали центр культурного развития в Магасе, директор которого, предположительно, является отцом одного из нападавших — 18-летнего Микаила Мизиева.