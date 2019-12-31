Сотрудники полиции, пострадавшие во время нападения боевиков на пост ДПС в Магасе (Ингушетия), остаются в состоянии средней тяжести. Двое нападавших также оказались в лечебном учреждении. Один из них получил серьёзные травмы.
Все раненые находятся в республиканской больнице,
Нападение на пост ДПС произошло 31 декабря 2019 года. В результате инцидента погиб сотрудник полиции и один из злоумышленников. Позже оперативники установили личности атаковавших.
Находящийся в больнице нападавший — некто Имагожев. Убитый непосредственно во время атаки — Мизиев, родственник Магомеда Мизиева, который также погиб, напав на полицейских в 2017 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов обыскали центр культурного развития в Магасе, директор которого, предположительно, является отцом одного из нападавших — 18-летнего Микаила Мизиева.
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