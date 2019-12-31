Сотрудники правоохранительных органов обыскали Центр культурного развития в Магасе, директор которого, предположительно, является отцом одного из нападавших на ДПС — 18-летнего Микаила Мизиева.
По словам источника, знакомого с ситуацией, также в центре работал «один из бандитов — Ахмед Имагожев».
Мизиев и Имагожев передвигались на отечественном автомобиле Lada Granta. На этой машине они сбили сотрудника ДПС на посту близ дороги в Магас, — сообщил он.
Источник добавил, что машиной владеет 48-летний Изнаур Мизиев из Чечни, зарегистрированный в ингушском городе Сунжа. Он добавил, что владелец авто может быть близким родственником 18-летнего Мизиева,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник правоохранительных органов погиб в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Трое сотрудников полиции находятся в реанимации республиканской больницы Ингушетии после нападения на пост ДПС на въезде в столицу республики Магас. Состояние полицейских оценивается как средней тяжести. Двое из числа нападавших также в реанимации, один из них в тяжёлом состоянии.
В ходе перестрелки также погиб один из нападавших.
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