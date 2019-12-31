https://static.news.ru/photo/4075652e-2c08-11ea-a1b3-fa163e074e61_660.jpg Зелимхан Кокорхоев Фото: 06.мвд.рф

Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате нападения на пост ДПС в Магасе, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, погибший работал инспектором по исполнению административного законодательства ОГИБДД. Его звали Кокорхоев Зелимхан Батырович, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что трое сотрудников полиции находятся в реанимации республиканской больницы Ингушетии после нападения на пост ДПС на въезде в столицу республики Магас. Состояние полицейских оценивается как средней тяжести. Двое из числа нападавших также в реанимации, один из них в тяжёлом состоянии.

В ходе перестрелки также погиб один из нападавших.