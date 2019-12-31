Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате нападения на пост ДПС в Магасе, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, погибший работал инспектором по исполнению административного законодательства ОГИБДД. Его звали Кокорхоев Зелимхан Батырович,
Ранее NEWS.ru писал, что трое сотрудников полиции находятся в реанимации республиканской больницы Ингушетии после нападения на пост ДПС на въезде в столицу республики Магас. Состояние полицейских оценивается как средней тяжести. Двое из числа нападавших также в реанимации, один из них в тяжёлом состоянии.
В ходе перестрелки также погиб один из нападавших.
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