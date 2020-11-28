Собянин сообщил о росте числа автомобилей в столице

https://static.news.ru/photo/407ec274-3182-11eb-9958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За десять лет население Московского региона увеличилось на 1,5 млн человек и примерно на столько же выросло количество автомобилей. Мэр столицы Сергей Собянин назвал транспортный вопрос одним из самых важных для мегаполиса.

По всем законам Москва должна была встать в глухую пробку. Но мы работаем на опережение. Населения стало больше примерно на 10%, а объём дорожной сети увеличился на 17%, — написал он во «ВКонтакте».

Собянин уточнил, что за это время построено около тысячи километров дорог, десятки развязок, а также тоннели и эстакады. Развитие четырёх хорд, которые пронизывают город по периферии минуя центр, он назвал уникальным решением для уже сложившихся городов.

Градоначальник также добавил, что такого объёма дорожного строительства нет ни в одном мегаполисе мира.

Как писал NEWS.ru, в Москомархитектуре подтвердили, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. При этом в ведомстве подчеркнули, что участки со старыми радиоактивными отходами затронуты не будут.

Ранее издание The Village сообщило о том, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт при проведении строительных работ на поверхность и радиация разнесётся по Москве. При этом, по данным издания, в 50–60 метрах от платформы «Москворечье» уже наблюдается заметное превышение уровня радиации.