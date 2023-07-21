Собаку-поводыря убило током в троллейбусе В Новосибирске собаку-поводыря убило током в троллейбусе

Фото: vk.com/iburmistrova73

Ирина Бурмистрова

В Новосибирске собаку-поводыря по кличке Вайт убило током, когда он заходил в троллейбус на остановке «Жилой массив Станиславский». По предварительной версии, причиной гибели собаки могло стать то, что водитель не применил ручной тормоз: из-за этого могла произойти импульсная утечка тока, сообщает «МК в Новосибирске». По словам хозяйки погибшего животного, вместе с Вайтом она направлялась на работу. Женщина рассказала, что как только пес поставил лапы на подножку троллейбуса, он завизжал от боли.

Вайт умер, и я не могу в это поверить. Он был совсем молодым. Ему год и 10 месяцев. Со мной он прожил всего семь месяцев. Я думаю, что это был удар током. Но это должны подтвердить ветеринары, проведя вскрытие. Мы сейчас занимаемся всеми необходимыми процедурами, — уточнила хозяйка собаки.

Женщина отметила, что уже сообщила в Российскую школу подготовки собак-проводников, где обучали Вайта, о произошедшем. В городском департаменте транспорта заявили, что перед выходом на линию троллейбус прошел проверку, транспорт был исправен. Утечка тока могла произойти, если в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. По факту произошедшего проводится проверка. Хозяйке собаки-поводыря в мэрии пообещали выплатить компенсацию.

В переходе московского метро со станции «Краснопресненской» на «Баррикадную» ранее собаке зажало лапу на эскалаторе. В ветклинике, куда обратился хозяин собаки, сообщили, что обошлось без переломов и других серьезных травм.