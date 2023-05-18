Собака изувечила зоозащитника в российском регионе В Перми аргентинский дог погрыз и сломал обе руки выгуливавшему его зоозащитнику

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В Перми аргентинский дог напал на выгуливавшего его зоозащитника и погрыз ему руки, сообщила изданию «Подъем» президент Фонда помощи животным «Антидогхантер Пермь» Екатерина Фоминых. В результате активиста госпитализировали с переломами обеих рук и лучевых суставов, а также с разорванными венами и сухожилиями.

Семен выгуливал аргентинского дога за территорией станции. На рулетке. А когда зашёл на территорию, собака была ещё на рулетке, в этот момент другие собаки начали драться. Пытаясь их как-то разогнать, повысил голос, и дог с рулетки на него кинулся, — сообщила Фоминых.

В Фонде также рассказали, что в Сети уже злорадствуют по поводу ситуации. Приходит много комментариев от тех, кто ликует, что и «зоозащитники наконец-то пострадали от бездомных собак».

В конце апреля 12-летняя жительница Саратова была доставлена в травмпункт с рваной раной кисти, которую ей нанесла бродячая собака. Всего, по данным регионального управления СКР, в Саратовской области ведется восемь уголовных разбирательств по делам о халатности, связанным с нападением бездомных собак на людей.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал ужесточить ответственность за нападение животного. А в Госдуме зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил ввести штраф для владельцев собак за самовыгул питомцев. Размер штрафов предлагается установить в размере минимального размера оплаты труда — не менее 16 242 рублей. Отмечается, что поправки могут быть внесены на рассмотрение в мае.