Владельцев собак в России предупредили о новом штрафе «Известия»: в Госдуме предложили штрафовать владельцев собак за самовыгул питомцев

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

В Госдуме предложили ввести штраф для владельцев собак за самовыгул питомцев, пишут «Известия» со ссылкой на проект поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», который подготовил зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов. По информации издания, размер штрафов предлагается установить в размере минимального размера оплаты труда — не менее 16 242 рублей. Отмечается, что поправки могут быть внесены в ГД в мае.

Парламентарий добавил, что для выявления правонарушителей необходимо обязать хозяев собак чипировать своих питомцев, а также обязательно лицензировать разведение животных. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал изданию, что хозяина собаки можно также найти по клейму-татуировке, которое ставится в паху или в ухе животного. В настоящее время маркирование животных остается добровольным.

Ранее юрист Петр Гусятников рассказал, что на даче нельзя шуметь ночью, так как это противоречит закону о тишине, а также допускать, чтобы на участке росли опасные для человека растения, например, борщевик. Эксперт пояснил, что в каждом регионе действуют свои нормы, и добавил, что в Московской области нельзя шуметь с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным. По его словам, нарушителям может грозить штраф от 500 рублей.