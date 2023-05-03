В СПЧ требуют ужесточить «вялое» наказание за укусы животных Глава СПЧ Фадеев потребовал повысить ответственность владельцев собак за нападения животных на людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ответственность за жестокое обращение с животными и нападение животного на человека не соразмерны по своей тяжести, заявил на круглом столе с участием журналистов председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Telegram-канал Совета приводит его заявление, в котором он сравнивает статьи законодательства. Фадеев предлагает ужесточить ответственность владельцев собак за агрессивное поведение питомцев.

Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, — это максимум арест до 6 месяцев. Жестокое обращение с животными — до 3 лет, но почему за нападение на человека — до 6 месяцев? Штраф за загрязнение собакой мест общего пользования — до 2000 рублей, за допущение нападения собаки на другое животное или на человека, натравливание собаки на людей или животных — до 5000 рублей. Но так же нельзя! — заявляет Фадеев.

Фадеев настаивает, что данные по нападениям животных на людей обязаны собрать не волонтерские организации, а государственная структура. По регионам эти показатели сильно разнятся, считает он.

Также на круглом столе в СПЧ предлагают ввести обязательное получение сертификата на содержание крупных пород собак. 64% опрошенных Советом респондентов считают, что владельцы собак обязаны дрессировать их и регистрировать.

2 мая стало известно, что в Улан-Удэ пес породы алабай напал на шестерых детей, которые направлялись в школу. Двоих пострадавших отправили ставить прививки после осмотра, а остальные получили имущественный ущерб: собака порвала им одежду.