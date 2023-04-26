Бродячий пес разорвал кисть 12-летней девочке в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12-летняя жительница Саратова была доставлена в травмпункт с рваной раной кисти, сообщает местный портал СарБК. На школьницу напала бродячая собака, из-за чего ей потребовалась помощь медиков.

Очередной инцидент произошел на Киевском проезде. Всего, по данным регионального управления СКР, в Саратовской области ведется восемь уголовных разбирательств по делам о халатности, связанным с нападением бездомных собак на людей.

Ранее в Чите власти ввели режим повышенной готовности из-за нападений бездомных собак. Жителей города просят соблюдать все меры предосторожности, не отпускать маленьких детей и пенсионеров на улицы без сопровождения. Домашних питомцев рекомендуют выгуливать строго на поводке и в наморднике, чтобы они не могли свободно покидать территорию частных хозяйств.

В феврале под Саратовом в селе Юрьевка волонтеры обнаружили около сотни мертвых собак и кошек. Замерзшие трупы были упакованы в черные полиэтиленовые мешки и лежали среди мусора, который оставили для вывоза. Тела находились на заднем дворе приюта для бездомных животных «Рич».