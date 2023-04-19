В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак В Чите начал действовать режим повышенной готовности из-за бездомных собак

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В Чите начал действовать режим повышенной готовности из-за нападений бездомных собак, сообщает правительство Забайкальского края в Telegram-канале. Жителей города просят соблюдать все меры предосторожности, не отпускать маленьких детей и пенсионеров на улицы без сопровождения.

Постановление о вводе режима повышенной готовности предписывает всем районам Читы усилить мониторинг ситуации с бродячими собаками, а также проконтролировать владельцев на соблюдение правил содержания домашних животных, — указано в сообщении.

Домашних собак рекомендуют выгуливать строго на поводке и в наморднике, чтобы они не могли свободно покидать территорию частных хозяйств.

17 апреля стая бездомных собак напала на ребенка в Чите, мальчик попал в больницу. Правоохранительные органы начали доследственную проверку. Кроме того, следователи получат объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни горожан.

По информации СМИ, нападение агрессивных псов на несовершеннолетнего произошло на 1-й Московской улице. По словам местных жителей, бродячие животные не впервые появились на этом месте, незадолго до инцидента их уже пытались прогнать из этого района.